El Gobierno aprobará los nuevos ERTE en un consejo extraordinario este jueves: esto es lo que está en juego

No, porque consideran que no hay que premiar a quien puede sacar a trabajadores del ERTE porque su sector se está reactivando. “El mayor incentivo es que se reactive la economía y una empresa no saca a personas del ERTE porque le den más exoneraciones”, argumentan. Son los negocios que todavía no han podido recuperarse por culpa de la pandemia los que necesitan más ayuda. No al revés.