Guerra abierta en seno del Gobierno por la derogación de la reforma laboral

“Vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular” . Mientras Yolanda Díaz pronunciaba esas palabras este miércoles en el Congreso, a su lado otra vicepresidenta, Nadia Calviño, escuchaba y torcía el gesto. La imagen no ha pasado desaperciba para el PP que la ha compartido en sus redes sociales.

La titular de Trabajo llevaba meses sin pronunciarlo. Parecía que el tono o las pretensiones del ala de Unidas Podemos habían quedado matizadas por la propia crisis: la pandemia había cambiado el foco. Por ejemplo, no estaba previsto regular el teletrabajo y se hizo porque el ministerio consideró que era urgente hacerlo . Nadie tenía tampoco en la cabeza antes del covid diseñar unos ERTE como un instrumento permanente. Así que cuando Díaz se refería a la reforma laboral hablaba de “modernizar” las relaciones laborales.

El cambio de verbo en este caso es representativo. La vicepresidenta económica nunca se ha expresado en estos términos y aprovechaba su presencia en el Congreso de UGT para insistir en su visión: el problema “no viene de ahora y de una reforma laboral u otra”, sino que desde hace mucho tiempo. Calviño reconoce que se deben corregir —que no derogar— "algunas cuestiones" sobre las reformas laborales del pasado, pero aboga por "mirar al futuro".

El papel de Pedro Sánchez

Las divergencias entre las dos vicepresidentas han obligado al presidente a hilar muy fino en su discurso en el Congreso de UGT en Valencia. “Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero hay muchas otras que tenemos que modernizar”, defendía Pedro Sánchez. “La izquierda, sea la política o la sindical, no solamente tenemos que decir que vamos a desmantelar, también tenemos que decir que vamos a avanzar ”.

La patronal también parece harta pero de que se insista en el discurso del “derogar”. “Lo que está pidiendo Europa no es lo que está diciendo el Ministerio”, aseguraba Antonio Garamendi. “No estamos en esa reforma laboral, porque pensamos que no es buena y porque el comisario europeo no dice lo que la ministra”, argumentaba el presidente de la CEOE en la inauguración de Fitur.