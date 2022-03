La guerra de Ucrania también condicionará la subida de los salarios

El ataque de Rusia a Ucrania y su impacto en los precios de la energía ha obligado al Gobierno a dos cosas: por un lado, a asumir que el alza de los precios -que según e l dato adelantado del IPC alcanzaron en febrero el 7,4% - no será tan temporal como se esperaba hace poco tiempo; por otro, a reclamar que se lleve a cabo un "pacto de rentas" para evitar una espiral inflacionista .

Este condicionante, no obstante, se ve de manera muy diferente desde cada lado del terreno negociador. Si el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, señalaba a comienzos de semana que es el momento de tomar medidas “valientes” porque “el conflicto con Ucrania presagia que la inflación va a ser todavía peor en los próximos meses ”; el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, apostaba por la "contención y moderación" de los salarios ante la ya elevada tasa de inflación y las consecuencias económicas que puede provocar el conflicto.

En lo que sí están de acuerdo empresarios y sindicatos en que la negociación ha de ser rápida. Y estos últimos introducen un aspecto que puede ayudar a flexibilizar las posturas: incorporar cláusulas de revisión a los convenios colectivos para que no haya pérdidas de poder adquisitivo durante la duración del acuerdo.

“Sé que plantear ahora subidas de un 6%, un 7% o un 8% no es muy realista en este momento, pero una cosa es que no vayamos con esas posiciones y otra cosa que nos resignemos a que los trabajadores vayan a tener pérdidas de poder adquisitivo. Por ahí no podemos pasar”, señalaba este jueves Unai Sordo, que avanzaba que esas cláusulas de garantía salarial ya se han planteado a la CEOE y se plantearán también al Gobierno.