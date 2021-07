La interina más veterana de España, al Gobierno: "¿Méritos? Llevo 40 años, me he ganado mi puesto"

“Con la de años que llevo, es más difícil que me echen. En el terreno personal, sí siento que quizá esté más cerca de conseguir mi plaza", asegura con cierta resignación. Aunque a sus 60 años, cada vez ve más cerca la jubilación después de cuatro décadas luchando por su puesto sin éxito. “No me han dado la oportunidad de presentarme a una plaza en mi categoría en todos estos años. Jamás la han convocado”

“Es un arma de doble filo, lo han querido adornar pero yo no me lo creo”, avisa Mari Cruz. “¿Tengo que pasar una valoración de méritos? Llevo cuarenta años. Los méritos los he demostrado de sobra. Me he ganado mi puesto”. Además teme que otros candidatos que se puedan presentar otros candidatos. "¿Y si viene ahora otra persona que tiene más méritos que yo y se lleve mi puesto?”.