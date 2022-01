Amor, presidente de ATA: "Un autónomo no puede cotizar como un asalariado porque no tiene sus derechos"

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, critica la reforma propuesta por el Gobierno para que los autónomos coticen por sus ingresos reales

Asegura que el nuevo sistema " generará desequilibrios y perjudicará al autónomo con menos capacidad económica"

Reclama que se reduzca ya la cotización a los autónomos que ganen menos que el SMI

Al presidente de la asociación mayoritaria entre los autónomos no le gustan nada los planes del Gobierno para reformar el sistema de cotización de este colectivo, que en España está formado por 3,3 millones de trabajadores. Asegura Lorenzo Amor, responsable de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que para la inmensa mayoría con el planteamiento del Ejecutivo para cotizar por ingresos reales “ser autónomo se va a convertir en una actividad de riesgo extremo”.

El sistema que se está negociando plantea 13 tramos de cotización, y sustituirá al actual en el que cada autónomo decide voluntariamente por cuánto cotiza ente un límite mínimo y un máximo. El objetivo es mejorar las prestaciones y las pensiones de los trabajadores ya que ahora la mayoría elige pagar a la Seguridad Social el mínimo posible, independientemente de lo que gane. Según el ministro José Luis Escrivá, la propuesta del Gobierno “es extraordinariamente favorable para el conjunto de los autónomos”.

Pregunta: Si fuera autónoma, ¿debería estar preocupada o contenta con el nuevo sistema que ha planteado el Gobierno?

Respuesta: Desde hace muchos años llevamos diciendo que hay que bajar la cotización a los autónomos que no lleguen al SMI (salario mínimo interprofesional). Ahora estamos en un sistema injusto, pero lo que nos están poniendo encima de la mesa es más injusto todavía. Habrá 1,4 millones que cotizarán un poco menos, pero 1,8 millones de autónomos van a tener que pagar un 40% más de lo que cotizan hoy dentro de dos años.

P: El Gobierno asegura que esta reforma está pactada con los agentes sociales desde el pasado verano… ¿Se asumía que algunos tendrían que pagar más?

R: Cuando el Gobierno de Rajoy abordó este asunto, tanto el Ministerio de Seguridad Social como la Agencia Tributaria lo descartaron por la complejidad, por la heterogeneidad que tiene el mundo de los autónomos. También se abordó en la primera legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez y se descartó.

La recomendación cuarta y quinta del Pacto de Toledo dice que hay que adecuar las cotizaciones sociales a los ingresos reales, pero no dice que tenga que ser con un sistema de tramos y obligatorio.

P: Han tachado el nuevo sistema de ser un “hachazo” para los autónomos…

R: Se parte de una confusión: querer obligar a un autónomo a cotizar como un asalariado. No puede ser porque no tiene sus derechos. Cuando el autónomo tiene que cerrar no le corresponde una indemnización, por ejemplo, o tampoco tiene derecho a un mes de vacaciones.

P: ¿Es positivo el cambio, al menos, para acceder a una pensión mayor?

R: Depende. El autónomo que cotice menos, tendrá una pensión mínima y el que cotice más podrá tener una mejor. Pero a día de hoy, el sistema ya permite mejorar las cotizaciones y por lo tanto tener derecho a una pensión mayor. Lo que habría que preguntarse es por qué ahora los autónomos no lo hacen. Muchos desconocen que pueden cotizar más y otros no lo hacen porque no llegan.

Nos están vendiendo un sistema de mejora de prestaciones cuando de lo que se trata es de recaudar 2.000 millones más de euros al año.

P: ¿Qué consideraría ATA un sistema justo?

R: Si tenemos derecho a la misma pensión mínima que un asalariado, tendremos que cotizar por la misma base mínima. Eso significa que en los próximos cuatro o cinco años habría que adecuar la base mínima de cotización (hoy en los 960 euros al mes) al salario mínimo (1.125 euros mensuales si lo dividimos en doce pagas).

Con eso estaríamos hablando de una subida de entre un 4% y un 5%, es el doble de lo que puede subir la economía o la inflación, pero es algo que los autónomos podrían asumir. Esa sería la primera fase, junto con la bajada de la cotización a los autónomos que menos ganan.

P: ¿Y después?

R: Ahora hay autónomos que no pueden adecuar sus cotizaciones a sus ingresos reales. Más de la mitad, los mayores de 47 años, solo pueden pagar por una base de 2.000 euros, no por la máxima. Se puede destopar (quitar) ese límite y dejar que coticen por lo que quieran.

Además, se pueden establecer deducciones fiscales para que un millón de autónomos societarios, cuya base de cotización ya está por encima del salario mínimo puedan deducir su cotización como gasto, como ocurre con las cotizaciones de los asalariados. En ese caso, dos de cada tres estarían dispuestos a subirse la cotización, lo que incrementaría la recaudación de la Seguridad Social entre 500 y 600 millones de euros.

P: Determinar cómo se calculan los “ingresos reales” sobre los que cotizar es el punto principal de sus críticas al nuevo sistema.

R: El planteamiento está basado en unos rendimientos netos que no es el dinero que un autónomo lleva a su casa. Los ingresos reales no los conoce ni la Agencia Tributaria, porque no a todos los autónomos se les permite deducirse todos los gastos que tiene afectos a la actividad.

Por ejemplo, un intérprete que trabaje pasando textos desde su casa con un ordenador no tiene gastos. Si factura 2.000 euros al mes y trabaja 11 horas diarias va a tener que pagar sobre 24.000 euros, lo único que podrá deducirse es su cotización a la Seguridad Social. Mientras que un agente comercial que ingrese lo mismo puede deducirse el gasto del vehículo, del ordenador y todos los que quiera. Este pagará la mitad a la Seguridad Social.

Es un sistema que va a generar desequilibrios y va a perjudicar al autónomo con menos capacidad de deducción fiscal.

P: ¿Cómo podrían calcularse entonces esos “ingresos reales”?

R: El hito de la reforma del sistema debe cumplirse el 30 de junio y no entrará en vigor hasta el año que viene. Trabajemos en definir qué son los ingresos reales, en bajar la cotización a los que están más abajo y en acercar la base de cotización mínima de los autónomos a la de los asalariados.