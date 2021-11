Luz verde a la nueva hucha de las pensiones en contra del criterio empresarial

Sólo los sindicatos han firmado una propuesta que supone aumentar las cotizaciones sociales un 0,6% durante diez años para volver a llenar la hucha de las pensiones. Los empresarios, tanto CEOE como Cepyme, han decidido no apoyar esta medida. Dos desacuerdos en dos meses con la patronal, que ya se negó a firmar la subida del SMI.

"Hemos intentado que entraran en el acuerdo y todavía me pregunto por qué no lo han hecho", valoraba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tras pactar con los sindicatos. "La CEOE no ha presentado ningún elemento añadido que pudiera dar respuesta a lo acordado en junio".