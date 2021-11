Marta M. Matute, economista: "No puedes añadir más flexibilidad al mercado laboral sin aportar más seguridad”

“Sólo sé que no sé nada”. La famosa frase de Sócrates bien podría servir para hablar de lo que los economistas saben sobre los efectos que de la reforma laboral del PP de 2012 que ahora el Gobierno quiere derogar (parcialmente si dejamos el debate semántico aparte). Básicamente no hay datos para evaluar y no ha pasado tanto tiempo desde 2012. “No contamos con información para saber cómo ha funcionado y no tenemos ni idea de sus efectos a medio y largo plazo”, concluye Marta Martínez-Matute, profesora asociada de la UAM (Madrid) y experta en economía laboral.