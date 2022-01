Médicos y Seguridad Social, saturados por las 500.000 bajas de ómicron: "He tenido que tramitar hasta 70 bajas al día"

Cataluña y la Comunidad Valenciana ponen en marcha un sistema para automatizar las altas laborales a los siete días de recibir la baja

La Seguridad Social asegura que es posible tramitar en la misma gestión, la baja y el alta del paciente para agilizar los procesos

Las bajas se multiplicaron por siete en diciembre, con la llegada de la sexta ola, según datos de las mutuas de accidentes de trabajo

Susana ha vuelto a trabajar este miércoles. Lo ha hecho tras ocho días de aislamiento por covid y sin haber podido tramitar su baja laboral. Tampoco su alta, claro. “Tú te diagnosticas, tú te medicas y tú te das de alta y baja en la Seguridad Social”, dice después de haber superado los síntomas de la enfermedad.

Como ella, miles de trabajadores siguen sufriendo los problemas para gestionar las bajas por enfermedad con los servicios sanitarios completamente desbordados con el avance de la sexta ola. Según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) las bajas han superado el medio millón en diciembre, siete veces más que en el mes anterior y en el caso de la Comunidad de Madrid han llegado a incrementarse en más de un mil por cien en tan solo un mes.

En su caso, Susana creyó que el proceso sería sencillo tras recibir un mensaje en su móvil cuando comunicó su positivo en el teléfono habilitado. “Su situación clínica está registrada. Sin necesidad de cita contactaremos con usted para para tramitar baja laboral”. Aun está esperando esa llamada.

“Como no se ponían en contacto conmigo e iban pasando los días volví a llamar. En esa ocasión ya me dijeron que tenía que ser yo la que contactara con el centro de salud”, explica aun sorprendida Susana por el cambio de mensaje. Tras decenas de intentos sin respuesta, vuelta al teléfono covid. “La tercera vez ya me dijeron que fuera presencialmente al centro para tramitar la baja. Aunque les expliqué que seguía dando positivo en antígenos, me aseguraron que no había problema ya que habían transcurrido siete días de aislamiento.”

Tras 40 minutos de cola en su centro de Atención Primaria le confirmaron lo evidente: que la saturación hace que estos trámites burocráticos dependientes de la sanidad autonómica lleven mucho retraso. Le aseguraron también que se pondrían en contacto con ella más adelante. Mientras, no ha tenido ningún documento oficial con el que justificar su situación a su empresa.

Baja y alta, en la misma gestión

Para tratar de aliviar estos cuellos de botella, varias comunidades autónomas han reclamado al Instituto Nacional de la Seguridad Social que se permita dar la baja y el alta en el mismo trámite y reducir así a la mitad las gestiones burocráticas de los médicos que tienen que concederlas.

Aunque el INSS asegura que la norma ya permite esta posibilidad y que solo hace falta un cambio de los sistemas informáticos. Pero algunos Gobiernos, como el de Madrid, consideran en que esa opción solo es válida legalmente para bajas de menos de cinco días, y no de siete, como el periodo mínimo exigido en bajas de covid.

De momento son ya varias regiones las que han optados por medidas para descargar de trabajo a los ambulatorios, que se encuentran desbordados por tras casi cuatro semanas con la incidencia de contagios completamente disparada.

Cataluña ha anunciado que comenzará ya mismo a generar de forma automática el alta siete días después de tramitar la baja, y que los afectados la recibirán a través de un sms. Las bajas se podrán tramitar a través de las farmacias adheridas al programa de test de antígenos rápidos, de la aplicación de La Meva Salut, de la página web citasalut.gencat.cat y a través de los CAP.

En Andalucía, por ejemplo, casi 110.500 personas han solicitado cita para pedir la baja por covid en los centros de salud en apenas doce días, es un 4% de los afiliados a la Seguridad Social en la comunidad. La mayoría lo ha hecho a través de la aplicación móvil.

Esa situación de colapso es la que ha llevado también a la Comunidad Valenciana a optar por el sistema de programar el alta de forma automática para siete días después de que el trabajador reciba la baja por covid, siempre que no se mantengan los síntomas, en cuyo caso la baja puede prolongarse. Allí, además, desde el viernes los laboratorios y las farmacias colaborarán en la gestión de los trámites de las bajas de quienes hayan dado positivo.

Centros sanitarios colapsados

Estas medidas que ultiman las comunidades pretenden agilizar y descongestionar los centros de salud que se han visto completamente desbordados por la sexta ola. Muchos profesionales se declaran superados por la avalancha de peticiones de bajas a las que dedican la mayor parte de su tiempo.

“En las otras olas, los pacientes eran sobre todo gente mayor, personas que requerían muchos cuidados. Desde navidad lo que encontramos son cientos de citas para tramitar bajas, no para solicitar asistencia médica, porque los síntomas son mucho más leves”, dice Pablo. Este médico en un centro de salud de la zona sur de Madrid confiesa haber tenido que tomar un ansiolítico por primera vez en su vida ante el estrés provocado por el impacto de la sexta ola.

“Nos encontramos con una tensión y un grado de estrés que no vale para nada, que no mejora la vida de los pacientes” dice refiriéndose a las tareas administrativas para gestionar las bajas y las altas de los contagiados. "He tenido que tramitar cerca de 70 en una sola jornada laboral pero alguna compañera hasta un centenar".

No solo ellos, los médicos, sufren este desbordamiento del sistema. “La gente dice que no le cogen el teléfono, pero el administrativo que debería poder hacerlo está a la vez entregando los partes de bajas, gestionando las colas de pacientes, dando citas para pruebas de otras patologías que no son covid…y no da más de sí”, explica defendiendo las regiones que han optado ya por mecanismos automatizados para que no todos los trámites pasen por el centro de salud.