Yolanda Díaz asegura que la reforma laboral enviada a Bruselas es "una enmienda a la del PP"

De hecho, Díaz ha afirmado que este componente hace algo que no se ha hecho nunca en España: "provocar una auténtica revolución en el mercado de trabajo" a través de una "enmienda colectiva a las prácticas públicas incorrectas y disfuncionales" del pasado.

Y todo ello, ha señalado, a través del diálogo social, donde ya se están abordando diferentes medidas que conformarán un primer paquete de reformas a realizar antes de que acabe el año. En esto, la ministra ha sido clara: los plazos que han remitido a Bruselas no son discutibles, porque de ello depende la llegada de los fondos europeos y el "futuro" del país.

"Los plazos en Derecho no se discuten, nos hemos fijado una fecha y hay que cumplirlos" , ha insistido la ministra al ser preguntada por si se trata de un plazo realista teniendo en cuenta la cantidad de materias a abordar y las diferencias que separan a los agentes sociales del acuerdo.

"El componente 23 es archiconocido por quienes se reúnen en la planta cuarta de este Ministerio (los agentes sociales). Aunque nunca doy plazos por si no se cumplen, en este caso nos jugamos nuestro país. Y creo que las cifras de precariedad no se pueden extender más. También soy consciente de que son reformas que nunca se han abordado en España y eso me entristece. Daba igual el Gobierno que estuviera, siempre eran los mismos números. Pero nosotros vamos a cumplir", ha aseverado.