Nuevo plan para la cotización de autónomos: Escrivá sube la cuota la mínima y baja las altas

"El problema es que tenemos casi un millón y medio de autónomos que tienen rendimientos cero. Y la inmensa mayoría son autónomos societarios y autónomos familiares colaboradores, de los que Hacienda no tiene rendimientos de actividades económicas, porque no aparecen en sus DNI. El problema está en que no podemos crear un sistema de ingresos reales cuando estos no tienen rendimientos de actividades económicas", explica Lorenzo Amor, presidente de ATA