Vuelta a la oficina, pero poco a poco: trabajo híbrido y flexible para recuperar la presencialidad

El regreso al trabajo tras las vacaciones de verano no va a ser como el de todos los septiembres. Tras 19 meses de pandemia en los que muchas empresas han optado por desarrollar buena parte de su actividad con los empleados trabajando en remoto , ha llegado el momento de empezar a volver a la oficina. Así lo asegura un informe de la consultora Hexagone, que indica que el 87% de las empresas recuperarán la presencialidad durante el mes septiembre .

Sin embargo, tras un largo periodo de trabajo en remoto, el regreso a la presencialidad puede que no sea fácil. Un regreso que, además, en muchos casos no será total. Las restricciones aún existentes sobre los aforos o las propias dinámicas de trabajo instauradas desde el comienzo de la pandemia hacen que muchos negocios opten por una solución híbrida , en la que el teletrabajo se combine con la vuelta al espacio de trabajo.

Sin embargo no todo reluce cuando hablamos de la flexibilidad y la posibilidad de mantener el trabajo en remoto. Al menos, no para las mujeres. Si el FMI ya advirtió hace meses del efecto desproporcionado que puede tener el teletrabajo en ellas, 'The Economist' advertía, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones, del riesgo de que las trabajadoras optarán en mayor medida por seguir trabajando a distancia.