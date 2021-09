La patronal sí pacta subidas salariales en los convenios que ahora niega para el salario mínimo

"Se han sentado diciendo cero y han salido diciendo cero. Eso no es negociar; son líneas rojas con las que nunca se debe ir a una mesa de negociación", ha opinado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el canal '24h' tras firmar el acuerdo con los sindicatos. "Es una pena que por estas cantidades, que sabemos que no perjudican a ninguna empresa, no hayan firmado. La patronal tendrá que explicar por qué en un momento en el que crece el empleo y la economía va bien ellos dicen no".