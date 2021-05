Sánchez anuncia un plan de empleo y formación para más de un millón de jóvenes en tres años

Un plan de formación y contratación para más de un millón de jóvenes en tres años . Ese ha sido el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez durante la inauguración del 43 congreso que celebra UGT en Valencia. Pedro Sánchez ha enmarcado ese impulso al empleo juvenil dentro del plan de choque anunciado por el Gobierno para atajar el abultado desempleo entre los que tienen menos experiencia. “ el objetivo es que nuestro jóvenes no vuelvan a pagar la crisis” , ha subrayado Sánchez.

Reforma laboral y los despidos en la banca

“Hay que derogar cosas de la reforma laboral. Hay otras que hay que modernizar. La izquierda no solo tenemos que decir que hay que desmantelar sino también que hay que seguir avanzando”, ha sido la respuesta del presidente.

Y por último Sánchez ha hecho una crítica a los despidos masivos anunciados por la banca. “Esta pandemia deja ganadores y perdedores. No podemos permitir que haya sectores que pagan millonarios sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer y crecer y crecer durante la pandemia, como lo han hecho con sus dividendos y sus bonus y anuncien despidos masivos. Eso no es posible”.