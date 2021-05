Por qué algunos 'riders' rechazan tener un contrato de trabajo

En España hay unos 20.000 ‘riders’ con perfiles muy variados, con jornadas laborales que van de las 2 horas a las 70 horas semanales. “Yo no te puedo dar un número de los que represento, porque no podemos ni montar un sindicato. Te puedo decir que represento a los que quieren un contrato y una jornada laboral digna. Yo quiero que, si me rompo una pierna, se me cubra la baja. Y saber cuánto ganaré el mes que viene porque tengo que pagar un alquiler”, explica el portavoz de RidersXderechos.