La precariedad y el desánimo elevan 10 puntos el desempleo ‘real’ en España

Son preguntas que para muchos no pasan de lo retórico: la definición de ocupado y parado, según la Encuesta de Población Activa, es clara y los que no entran en ella pasan a la categoría de inactivos . Pero sin embargo esos casos tienen su propia estadística.

Hablamos de la denominada "elasticidad de la fuerza laboral" , que incluye supuestos no abarcados por la definición convencional de desempleo, que en lugar de calcularse sobre la población activa –que viene a ser la suma directa de parados y ocupados– habla de "fuerza laboral extendida" para incluir a precarios, desanimados y personas que buscan empleo pero no están disponibles.

Aunque España no tiene la tasa de paro más alta de la UE –queda por detrás de Grecia– sí se pone en cabeza en términos de elasticidad laboral. Y eso que esta estadística no incluye los ERTEs.

La parte de la desviación que acumula España no se debe a los desempleados que no pudieron buscar empleo o las víctimas del desánimo que no buscan ya empleo, como en países como Italia, sino a las personas que no pueden trabajar las horas suficientes para subsistir. Se trata también del porcentaje más alto de la UE. Y es un elemento que no se puede atribuir a la pandemia.