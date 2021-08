Primer día de la ley 'rider' y sigue habiendo "autónomos": "Si me pagan 1.600 euros, entonces sí me hago asalariado"

Repartidores de plataformas de comida reconocen a NIUS que siguen siendo "autónomos"

"Soy contable, llevaba auditorias. No hay mucho trabajo, a veces por la edad", relata una repartidora

El primer día de la ley 'rider' o de repartidores no ha cambiado mucho en determinados casos. A partir de este jueves, las empresas tenían la obligación de tener contratados a sus repartidores. No obstante, algunos todavía siguen como "autónomos", tal y como han afirmado varios trabajadores a NIUS.

Todos los entrevistados coinciden en dos cosas: no quieren dar sus nombres por miedo y los medios de transporte que utilizan son suyos, no los proporciona la empresa. En plaza de Castilla (Madrid), Juan —nombre ficticio— nos pide que esperemos a que entregue un pedido. A su rápida vuelta, ya que ha de seguir repartiendo comida, explica: "Soy autónomo".

Sigue pagando su cuota de autónomo y a su gestor, como si nada hubiera cambiado. Su rutina fiscal no ha variado un ápice. Todo normal, salvo porque su empresa lo tendría que haber contratado a estas alturas, según marca la ley. "Si me pagan 1.600 euros, entonces sí me hago asalariado", comenta tras citar que los sueldos que ofrecen son bajos. Apenas llegan a 1.000 euros, confiesa.

"[La empresa] Imagino que ha encontrado una manera de dar la vuelta a la ley. Nos mandaron un par de correos. Decían que iban a lanzar un modelo de trabajo inédito en Europa para que los autónomos siguiéramos trabajando", relata. No sabe muy bien cómo lo han hecho, pero ahí está con su moto y su móvil, al que no paran de llegar pedidos. Pasada la treintena de años, Juan dice que necesita dinero para pagar el colegio de su hija, así como su pensión alimenticia (está separado). La otra cara de la moneda, como añade, es que no tiene vacaciones y si se cae de la moto, que es suya, la empresa no le cubre.

Sueños contra algoritmos

La tarde cae. Bajando por la calle Bravo Murillo, en Cuatro Caminos los pedidos se animan en una plaza repleta de locales de comida rápida. Allí, bajo una farola espera sentada en una moto Mariela. Sonríe, con un gesto que delata cierta inocencia a sus 54 años. Es su primer día de trabajo y está un poco nerviosa. Está contratada, pero "estaba mejor como autónoma porque ganaba más". El vehículo es suyo: "Lo que me dan es la mochila".

Confía en que los algoritmos no hagan de las suyas por su edad. Este es otro punto sobre el que actúa la nueva ley. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explicó en febrero que los trabajadores de estas plataformas no gozan de la libertad de la que creen disfrutar: "Son penalizados si no cumplen determinadas expectativas, con lo que se llama el castigo algorítmico".

Las empresas puntúan a sus repartidores. Después entra en juego el algoritmo. A más puntuación mayores recompensas, como la posibilidad de conectarse más pronto que otros o elegir horario. Díaz habló de ponerlos "al servicio de la mayoría social". Actualmente muchos trabajadores no saben en qué basa la empresa las puntuaciones.

Mariela hace años que llegó desde Ecuador. Aún recuerda con nostalgia su oficio, como lo llama ella. En sus ojos se mezclan posos de esperanza con abatimiento y frustración por la precariedad laboral. "Soy contable, llevaba auditorias. No hay mucho trabajo, a veces por la edad", lamenta antes de volver a la realidad del sonido de los pedidos.

En una calle aledaña está Manuel, metido en la treintena. Cuenta que le dieron a elegir y se decantó por seguir siendo autónomo. "Los salarios son muy bajos y al final te están explotando", defiende. Estos días va en un patinete de alquiler por el calor, su bicicleta la ha dejado en casa. Su horario laboral, indica, lo elige él y añade que si le obligaran a ser asalariado buscaría otro trabajo. "Como autónomo ganas lo que trabajas".

Pedalear en una ola de calor

A unos cuantos metros están Marcos y Lidia, ambos veinteañeros, delante de un establecimiento de comida rápida. "Es horrible, lo peor del mundo, el calor es espantoso", dice ella sobre repartir a 38 grados centígrados. Acude a los sitios en un patinete eléctrico de alquiler —tampoco lo facilita la empresa— porque pedalear con una ola de calor no es buena opción. No quiere imaginar qué sucederá el fin de semana, cuando Madrid alcance los 40 °C.