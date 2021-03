Denis, el 'rider' que ha destapado la precariedad de los repartidores: "300 euros al mes por 12 horas diarias"

Denis estudia Ciencias Políticas y compagina sus estudios haciendo repartos a domicilio con su bicicleta durante jornadas laborales de 12 horas

El sueldo mensual de Denis es de 300 euros, 250 los destina a alquiler y facturas

"No quiero ser rider". Así empieza el relato de Denis en Twitter, un joven de Alicante de 29 años que lleva dos años trabajando como repartidor. Su denuncia en Twitter se ha hecho viral y en ella cuenta la precariedad que sufre a diario y a la que se ha visto sometido a lo largo de toda su vida laboral.

Hola, Twitter. Estoy cansado de ser Rider. Acabo de terminar una jornada de 12 horas para ganar 35€ y estoy cansadísimo en Murcia pero aún me quedan 27 km en bici hasta mi casa en Orihuela por la que debo ya casi 500 €.

Estoy estudiando una carrera y llevo trabajando desd los12 — Lleialtat no és submissió 🏚️ (@BaixSegura) March 7, 2021

En el tuit denuncia haber terminado de trabajar después de 12 horas y haber cobrado 35 euros. "No había tren ese día y tuve que pedalear 27 kilómetros hasta casa en bici", nos cuenta. Vive en Orihuela, Alicante, pero para tener más encargos se suele desplazar a Murcia donde se asegura los encargos. Su jornada laboral empieza bien pronto. "Me preparo bocadillos y salgo con la bici a trabajar hasta por la noche", asegura. Su jornada se extiende así durante cuatro días semanales. "El resto de la semana lo ocupo para buscar otro trabajo y estudiar". Esta finalizando sus estudios de Ciencias Políticas, que sumará a su grado medio e informática y numerosos cursos del Sepe. "Muchos estudios pero poco trabajo", lamenta.

"Casi todo mi sueldo va destinado al alquiler y pagar facturas, no llego y ya le debo un dineral a la casera", asegura. Al mes suele ganar 300 euros. "El mes que más he ganado han sido 500 euros y por 12 horas los siete días de la semana", lamenta. Entre alquiler y facturas desembolsa cerca de 250 euros, los 50 restantes, debe administrarlos para comer e imprevistos. "Solo quiero tener lo que mi entorno, un trabajo digno y estable que me permita unas mínimas condiciones".

El día que publicó el tuit viral volvió a casa durante 27 kilómetros bajo la lluvia, pero no ha sido el peor día. "En una ocasión pasé la noche en el hospital porque me caí y me dijeron que tenía que estar tres semanas de baja". Cuando salió del hospital, se subió a la bici y siguió trabajando. "No me puedo permitir una baja, no cobro nada", lamenta.

He ido varias veces al hospital por trabajar y no he cobrado nunca más de 300 € en un mes. No sé cuánto sería capaz de dar de mí mismo al cambio de una estabilidad económica mínima, pero sé que es mucho. — Lleialtat no és submissió 🏚️ (@BaixSegura) March 7, 2021