El ritmo de recuperación del empleo no se está viendo afectado por la quinta ola, según los datos del Gobierno

La quinta ola no se está notando en el mercado laboral, según el Gobierno. "No hay ningún comportamiento que nos indique que el dinamismo se haya truncado. No hay señales de que se haya producido una vuelta atrás en términos agregados", explicaba el ministro José Luis Escrivá este lunes. Además la incorporación a la actividad de trabajadores en ERTE "se ha intensificado en las últimas dos semanas".