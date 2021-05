El secretario general de UGT: "Si hubiéramos derogado ya la reforma laboral, tendríamos a la CEOE mansita"

Pepe Álvarez asegura que el sindicato insistirá "machaconamente, una y mil veces" en que deben derogar la reforma laboral

El recién reelegido secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido hoy, en presencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que el sindicato insistirá "machaconamente, una y cien veces" en que deben derogarse las reformas laborales y ha afirmado que, si se hubiera hecho ya, la CEOE estaría "mansita" y se podría negociar con ella.

"Si hubiéramos derogado la reforma laboral, hoy tendríamos a la CEOE mansita, negociando. Y si no la tenemos así es porque no se ha derogado. Ahora va a ser más difícil porque lo tienen todo", ha lamentado Álvarez.

Por ello, ha subrayado ante Montero que hay que quitar a la CEOE "toda esperanza" de que el Gobierno no legislará si no hay acuerdo en la mesa de negociación sobre la reforma laboral. "Si no es con acuerdo, hay que legislar", ha enfatizado.

Éste no ha sido el único 'recado' de Álvarez a Montero. Le ha pedido varias cosas más: subir "sí o sí" este año el salario mínimo inteprofesional (SMI), elevar los impuestos en España, y trasladar al Banco de España que su deber es dedicarse "a lo suyo" y no meterse en asuntos que no le corresponden, como las medidas a aplicar en el mercado laboral.

"Ministra, me gustaría que alguien le dijera al Banco de España que a ver si alguna vez se dedica a lo suyo. Esta institución no ha caído del cielo. No la paga Garamendi, la pagamos todos, y hace de todo menos lo que le toca", ha apuntado el líder de UGT, que ha advertido además de que los estudios del Banco de España "van a la vena" de la CEOE y "la animan más de lo que ya está".

Sobre la reforma de pensiones, Álvarez ha afirmado que aún no hay acuerdo con el Gobierno, pero "lo habrá" y que el sindicato quiere poner "el acelerador" para cerrarlo cuanto antes porque los pensionistas, los de ahora y los de futuro, lo necesitan.

Eso sí, ha avisado a Montero de que UGT no aceptará que se empeoren las condiciones de las jubilaciones anticipadas. "Hoy hay más gente que se está prejubilando porque tienen miedo a que la reforma vaya contra sus intereses, y eso, ministra, va contra el sistema", ha apuntado.

Álvarez le ha dicho a Montero que su función como líder de UGT es hacer "de patito feo" y decir al Gobierno claramente lo que piensa y una de las cosas que le ha trasladado a la ministra es que el Plan de Recuperación debe ser "la hoja de ruta que lleve al país al progreso y la prosperidad".