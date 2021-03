Seis meses sin cobrar el paro: “Todo lo que podía salir mal, salió mal”

Esta profesora cometió un error al presentar su primera solicitud de paro y le denegaron la prestación

Ahora se enfrenta a la imposibilidad de consultar el estado de su expediente por culpa del ciberataque al SEPE

“Mira, la puerta está medio abierta. Puedo entrar y encadenarme”. María bromea frente a una oficina del SEPE del centro de Madrid donde nos hemos citado para hablar de su caso. “Es ya lo único que me falta por hacer”, dice mientras echa una vistazo a los papeles con información que cuelgan de la fachada.

María (46 años) es profesora de formación y “vocación”. Pensó que con la pandemia tendría posibilidades de colocarse en algún colegio de personal de refuerzo. Pero no ha tenido suerte y lleva desde finales de septiembre esperando cobrar el paro. La historia de esta mujer, separada y con un hijo, es una concatenación de catastróficas desdichas todavía no resueltas. El ciberataque al SEPE era ya lo que le faltaba. “No puedo ni mirar el estado de mi expediente. No funciona. Todo lo que podía salir mal, salió mal”.

A finales de septiembre de 2020 María estaba terminando de traspasar su negocio, una academia en un barrio del sur de Madrid. Antes de esa “aventura empresarial” fue profesora en varios colegios durante 18 años. “Un amigo me dijo que solicitara el paro cuanto antes porque estaban tardando mucho en concederlo con todo el lío de los ERTE”. El 26 de septiembre hizo presolicitud online, la única forma de realizar estos trámites en tiempos del covid.

Pasaron las semanas y María, a pesar de que tenía conocidos que habían tenido que esperar dos y tres meses en cobrar, comenzó a dudar: ¿y si no tenía derecho al paro? “Te surgen estos miedos y tampoco puedes consultar con nadie del SEPE. Antes de hacerme autónoma no había agotado los meses que me correspondían de paro. En teoría tenía derecho...”

Ante la imposibilidad de conseguir hablar con algún funcionario escribió dos correos: uno en octubre y otro en diciembre. Cero noticias del SEPE. “Tenía 2.000 euros de colchón y tuve que pedir otros 2.000 euros a amigos y familiares. Pero también pensaba: cuando por fin cobre podré devolverlo”.

Solicitud denegada por un error en la tramitación

El 26 de enero se confirmaron los peores presagios. María consultó el estado de su solicitud en la web y vio que se la habían denegado. Justo ese día se cumplían cuatro meses desde que lo había pedido. “Me sentí... Hubo unos segundos de shock. Me puse roja, me entró un calor por todo el cuerpo. No daba crédito. Tardé minutos en entenderlo”.

Le denegaron el paro porque lo había solicitado cuatro días antes de darse de baja de autónoma. “Lo primero que pensé fue: soy imbécil, cómo he podido cometer este error. Sentí mucha rabia e injusticia”, explica. “Tenía la esperanza de poder solucionarlo, pero ¿cómo? Si hasta que te atienden en una oficina pasan los meses y tú sigues sin cobrar. Lo peor de todo es la desinformación. Es una angustia horrible”.

Las malas noticias coincidieron con su último día de sustitución (diez en total) en un centro de menores: ha sido el único empleo que ha tenido desde final del verano. “Tanto mi gestora como una amiga abogada me dijeron que no tenía nada que hacer. Así que realicé una nueva solicitud de paro. Por lo menos cobrar desde febrero... Hice los trámites con mucho miedo de volver a meter la pata”, confiesa.

La llamada de Manuel

María pasó un par de semanas “de bajón” hasta que el día 9 de febrero recibió una llamada casi a la hora de cenar. “Hola, soy Manuel del SEPE”. (Manuel es un nombre ficticio para proteger la identidad de este trabajador). Al principio pensó que era una broma de sus amigos. Le siguió la conversación un poco de mala gana porque no estaba de humor.

Pero no, Manuel era del SEPE, que contestaba así a uno de los dos correos que había enviado María pidiendo explicaciones. “Me vino a decir que lo que me había pasado era una burrada. Que cualquiera que viera mi expediente se daba cuenta del error. Y que no entendía que hubieran tardado cuatro meses en informarme. Que reclamara”.

Así que reclamó, de nuevo con el miedo de que este escrito interfiriera con su nueva solicitud de paro. “Estaba llena de inseguridades con el papeleo”, recuerda. Esperó de nuevo semanas... En febrero el volumen de los ERTE ya no tenía nada que ver con el de finales del verano, quizá no tardaría tanto en cobrar.

Pero por más que consultaba el estado de su expediente en la web del SEPE, su nueva solicitud no aparece por ningún lado. “Hice un pantallazo y lo tengo guardado, pero no figura. Solo sale mi anterior solicitud denegada. Además ahora es que ya no puedo ni pedir cita previa porque en mi oficina me dice el sistema que no dan”.

Es posible que hayan suspendido las citas tras el ciberataque del pasado día 9 de marzo. Hay mucho trabajo atrasado por recuperar y el atasco se concentra sobre todo en Cataluña, Baleares y Madrid. “Cuando vi la noticia del virus pensé: ¿qué más me puede pasar? Intento llevarlo con resignación, porque si no te pasa factura a la salud”.