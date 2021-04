El Gobierno niega retrasos en el SEPE por el ciberataque pero los sindicatos lo cifran en 90.000 personas

"No solo no habrá retraso, sino que el SEPE envió ayer todos los datos a las entidades financieras", ha asegurado Joaquín Pérez. El secretario de Estado de Empleo ha negado que algunos usuarios que solicitaron una prestación tras el ciberataque al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del mes pasado vayan a sufrir demora en recibir la nómina de marzo. Los sindicatos, sin embargo, calculan que miles de personas sí se verán afectadas porque a los trabajadores no les ha dado tiempo a volcar todos los datos al ordenador.