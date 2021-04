Al SEPE no le da tiempo a pagar miles de prestaciones que se solicitaron tras el ciberataque

“No hemos llegado tiempo a pagar todas las prestaciones” . Así de rotundo se expresa Manuel Galdeano. El coordinador Nacional del sindicato CSIF para el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) asegura que no se han podido tramitar todas las nuevas solicitudes, ya sean de paro o de ERTE, que se cursaron tras el ciberataque al organismo de hace casi un mes . “Es difícil aventurar un número, pero no hablamos de casos puntuales”.

Los empleados del SEPE cerraron el pasado miércoles 31 de marzo las nóminas. Estas estarán disponibles en el banco el próximo 10 de abril. Quienes ya tenían concedida una prestación no van a tener ningún problema, pero sí algunos de los que la han pedido en las últimas semanas. Los funcionarios han tenido que hacer un trabajo contra reloj porque estuvieron casi una semana sin poder encender sus ordenadores. “Todo se tuvo que recoger a mano y después había que trasladar toda esa información al sistema informático, hasta que no esté todo complemente volcado no se puede saber exactamente a cuánta gente afecta”, defiende Galdeano. De ahí, que muchos de los que tramitaron una solicitud durante esos días críticos no recibirán a tiempo el dinero.