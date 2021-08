El SEPE reclama ahora las ayudas covid a artistas a los que permitió hacer trabajos parciales: "No puedo devolver 5.000 euros"

El SEPE permitió que cientos de artistas compatibilizaran su prestación extraordinaria por desempleo con trabajos a tiempo parcial

Dos afectadas por la reclamación dan a NIUS su testimonio: "Nos están obligando a dejar el trabajo o a trabajar en negro, porque vivir hay que vivir"

Desde el SEPE alegan que se ha cumplido con la ley: "Lamentamos que se hayan producido informaciones incorrectas en supuestos puntuales"

El sector del espectáculo ha sido uno de los más afectados por la crisis sanitaria del coronavirus. Miles de músicos, actores y bailarines han perdido su trabajo y se encuentran en situación precaria. Para atajar el problema, el Ministerio de Cultura decidió aprobar en mayo de 2020 una prestación extraordinaria por desempleo para artistas que, aunque pretendía llegar a más de 30.000 personas, solo ha beneficiado por el momento a unas 3.000.

Estas ayudas, que se sitúan entre los 500 y 700 euros mensuales, solo podían percibirlas aquellos que no estuvieran recibiendo otra prestación y que no estuvieran desempeñando un trabajo. Con un matiz. Sí eran compatibles con empleos de "tiempo parcial", en cuyo caso el SEPE descontaba del importe de la ayuda la parte proporcional a las horas trabajadas.

Sin embargo, al menos una veintena de personas -aunque se prevé que sean cientos- que estaban compatibilizando la ayuda con un empleo a tiempo parcial han recibido una carta del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, en la que se solicita que devuelvan todo el dinero que habían recibido durante esos meses.

Es el caso de Alejandra Llanos, cantante de orquesta y profesora de canto, a la que el SEPE le reclama casi 5.000 euros después de concederle la compatibilización de la prestación con un trabajo de ocho horas semanales en una escuela. "Estoy desde marzo sin apenas trabajar ni tener ingresos, pidiendo dinero porque la prestación no te llega para vivir y ahora dicen que si no pago la deuda voy a tener una deuda con la seguridad social", asegura a NIUS.

Esta cantante, de 45 años y de Santiago de Compostela, se quedó sin trabajo en marzo de 2020 por la pandemia. "Como no tenía derecho a ERTE pedí la ayuda de artistas y me la concedieron en el mes de julio", cuenta. Un mes después, a Alejandra le avisan de que en septiembre se retoman las clases de canto en la escuela en la que trabajaba, por lo que decide pedir cita en el SEPE e informarse de si era compatible con la prestación que recibía.

"Me dijeron ‘Aquí estamos para fomentar el trabajo, tú ni siquiera tienes una media jornada, por supuesto que es compatible’. Volví otra vez, porque como estaba habiendo problemas con los ERTE no me fiaba, y me volvieron a decir que no había ningún problema. Además, me llegó por carta la confirmación", comenta.

Durante los próximos nueve meses, Alejandra siguió cobrando, hasta que el mes pasado la llamaron desde el SEPE. "Me dicen que estoy cometiendo cobro indebido y que tengo que devolver la ayuda, 4.908 euros, imagínate como me quedo", afirma. "He alegado, pero tardan de dos a tres meses en contestar y el gestor me ha dicho que probablemente no contesten para que deje de tener validez, por lo que automáticamente empezarán a descontarme", añade.

"No te dan ninguna explicación, te hablan encima como si la culpa fuera tuya, te dicen que no es compatible y que tienes que devolver el dinero", cuenta desesperada Alejandra, que antes de empezar a trabajar de forma parcial cobraba unos 700 euros de ayuda: "En la escuela ganaba 350 euros, cómo voy a permitirme el lujo de perder la ayuda cogiendo un trabajo con el que sé que no voy a poder vivir. Nos están obligando a dejar el trabajo o a trabajar en negro. Porque vivir hay que vivir", asegura.

La situación es "desesperante" para la cantante gallega: "Estoy debiendo mucho dinero a familiares que me han prestado para poder llegar a final de mes, y ahora me veo con que debo también al SEPE. No puedo devolver ahora 5.000 euros", asegura. "Hay momentos que dices, qué hago ahora, no te dejan escapatoria. Es una situación que no se la deseo a nadie, llevo muchas noches sin dormir", añade.

Con una hija de 23 años, estudiante, Alejandra comienza ahora, después de un mes en paro, a trabajar de interna en una casa. "Solo estoy un mes, luego vuelvo a quedarme sin nada y no sé qué voy a hacer. Llevo un año y medio buscando trabajo, me piden experiencia en todo, hasta para fregar escaleras", dice. "Podría volver a solicitar la ayuda pero me empezarían a descontar el dinero y no cobraría nada", añade.

"Ahora que estoy en paro, me van quitar el dinero por un error de la administración"

Lo mismo le ha ocurrido a Natalia Silva, cantante en orquestas y monitora en centros deportivos, a la que el SEPE reclama 1.221 euros por tres meses en los que compatibilizó la ayuda con clases como monitora, 10 horas semanales. "Yo lo hacía para incorporarme al trabajo. Estoy muy desesperada, llevo un año y cuatro meses sin trabajar porque estos tres meses es como si no hubiera trabajado y no puedo pagar el alquiler", cuenta.

La cantante, de Ourense, solicitó en mayo de 2020 la ayuda, que le concedieron durante cuatro meses. Después, estuvo dos meses sin trabajar ya que "no había volumen de trabajo" y en diciembre la volvió a solicitar. "En marzo me llamaron para dar unas clases de monitora. Como me habían dicho que se podría compatibilizar con la prestación, lo solicité y me lo concedieron, cobrando un 25% menos", cuenta.

Tres meses después, el SEPE avisó a Natalia Silva de que le paralizaban la ayuda y de que tenía que devolver 1.221 euros, correspondientes al periodo en el que compatibilizó la prestación. "Les puse dos reclamaciones y me llegaron dos cartas diciéndome que no era compatible y otra diciéndome donde tenía que ingresar el dinero", cuenta.

Ahora, en paro, Natalia ha vuelto a solicitar la ayuda. "Si tengo que devolver ese dinero que me lo fraccionen porque no puedo ahora mismo hacerlo. Todavía no he recibido contestación". "Ahora que necesito realmente la prestación me van quitar el dinero por un error de la administración. Encima que empiezo a trabajar y no me quedo en casa cobrándolo, te penalizan", reclama.

El SEPE alega que se ha cumplido con la ley: "Lamentamos que se hayan producido informaciones incorrectas en supuestos puntuales"

La asociación de músicos y profesionales del espectáculo de Galicia (AMPROEGA) se puso en contacto por carta con el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, quien respondió mediante otro escrito que la reclamación de las ayudas era "totalmente correcta y acorde a la ley".

Además, en el SEPE justificaron el error en la "complejidad de la normativa" respecto a estas ayudas y al "incremento exponencial de las cargas de trabajo" de la entidad. "Lamentamos en todo caso que se hayan producido informaciones incorrectas en supuestos puntuales", añadió.

"Se lavan las manos. Nos dicen que la ley no la hacen ellos y que la ley lo dice claro, que no se puede. Si algún funcionario informó mal, hay que hacerse cargo porque desde que empezó la pandemia se han aprobado muchos decretos y dicen que no pueden estar pendiente de ellos", asegura a NIUS el presidente asociación, Diego Grande.

Además, asociaciones y plataformas del sector del espectáculo están coordinándose a nivel nacional. "En AMPROEGA conocemos casos de primera mano, pero habrá muchos. Puede haber cientos", asegura Grande, que explica que intentarán en breve ponerse en contacto con los Ministerios de Trabajo y Cultura para que "den una solución".

"Si no, estamos pensando en tomar medidas a nivel judicial y presentar demandas conjuntas al SEPE", advierte. "Por ese despiste tienen que pagarlo trabajadores que lo están pasando muy mal. Esta gente no está sobreviviendo, está malviviendo con 500 euros al mes. Es una situación súper límite", añade.

A partir del séptimo mes, reducción del 50% de la ayuda

Pero éste ha sido solo el último de los inconvenientes que han surgido por las prestaciones del covid a los artistas. Tal y como explica el presidente de AMPROEGA, "a partir del séptimo mes la cuantía se reduce al 50% de la base de cotización, por lo que la gente que estaba cobrando unos 700 euros pasa a cobrar 500", comenta.

"Se supone que en la última prórroga se iba a solucionar, pero ya se ha aprobado y no ha cambiado absolutamente nada y no dan una respuesta ni en Trabajo ni en Cultura", explica.