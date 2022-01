Ser autónomo en Europa: las cotizaciones sociales no se eligen y varían en función de los ingresos

Bruselas no indica cómo debería ser el sistema ideal. De hecho, en cada país europeo es de una forma totalmente distinta. Sin embargo, sí parece existir un elemento común: el nivel de cuotas (altas o bajas) no se puede elegir y varía en función de los ingresos del autónomo. Y no en todas partes supone tener acceso a las mismas prestaciones: pensión, bajas por enfermedad, desempleo, sanidad...