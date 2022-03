Sindicatos y patronal intentarán acordar salarios y aplazan el pacto de rentas que pide el Gobierno

" Los salarios no pueden ser los paganos de la invasión y sus repercusiones económicas", aseguraba este lunes el secretario general del CCOO a la salida de la reunión que sindicatos y patronal han mantenido en Moncloa para evaluar la situación económica. " Todo lo que sea hablar de inflación será un problema estructural para España ", respondía el responsable de CEPYME.

A pesar de este intento de flexibilizar las posturas, el pacto sobre los salarios no será nada fácil porque las empresas, dice la patronal, también están sufriendo "de forma muy agresiva" el aumento de los precios , unos costes "vertiginosos" que en muchas ocasiones no pueden trasladar a los precios finales.

Más aun, señalaba Gerardo Cuerva, responsable de CEPYME, cuando llevan meses atravesando circunstancias excepcionales por la pandemia. "La cadena de suministros se ha roto, las materias primas se han disparado y no podríamos abordar ahora una subida salarial para afrontar la inflación . Es el momento de aunar esfuerzos para evitar la espiral inflacionista que acabaría con el sistema económico en todo su conjunto."

Los responsables de la patronal, que se han mostrado ya abiertamente contrarios a las dos primeras propuestas, no han querido debatir un pacto sobre el que no se ha establecido aun el contenido. "Es como si ya tienes el título de la película, pero no tienes el argumento. Estamos haciendo el camino inverso a lo que habitualmente funciona", señalaba Garamendi.