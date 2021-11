Trabajadoras de ayuda a domicilio cumplen 15 días acampadas esperando que las reciba Yolanda Díaz

Trabajadoras de ayuda a domicilio, que llevan 15 días acampadas ante el Ministerio de Trabajo para protestar por su exclusión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por no tener reconocidas las enfermedades profesionales que les afectan, han expresado su enfado al no haber recibido aún una solución por parte de la ministra, Yolanda Díaz.

Pero eso no es lo que quieren estas trabajadoras. Su objetivo, según aseguran, no es "hacerse la foto" con la ministra sino que les den una solución, y hasta que Trabajo no la ponga "sobre la mesa", prometen no levantar el campamento.