Los trabajadores del SEPE, llamados a la huelga este lunes y martes por la falta de recursos

Huelga tras el ciberataque

Demandas de USO

UGT se desmarca de la convocatoria

"La huelga debe ser una herramienta de protesta y presión cuando se han agotado todas las posibles vías de diálogo, algo que no ocurre en esta ocasión. Mientras haya negociación no se puede ir a la huelga", ha afirmado el sindicato, que ha pedido que no se use este instrumento "de forma manipuladora".