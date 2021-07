Los trabajadores que se vacunan en horario laboral pueden ser obligados a recuperar el tiempo

¿Puede una empresa obligar a sus empleados a recuperar el tiempo que han perdido por ir a vacunarse? ¿Se lo pueden descontar del sueldo? Ahora que la vacunación avanza a buen ritmo, en redes sociales y en numerosos foros se han multiplicado las preguntas sobre este tema. A muchos trabajadores la cita para inocularse les coincide con su horario de trabajo y no tienen muy claro si tienen derecho a un permiso o no, lo que les provoca inquietud.

El Estatuto de los trabajadores no recoge este supuesto en el capítulo de permisos. Así que los empleados deben mirar si en su convenio quedan recogidas estas ausencias, si no está el trabajador puede ser obligado a recuperar el tiempo que se ha ausentado de sus funciones.

“Varios afiliados nos han notificado este tipo de comportamientos por parte de algunas empresas y consideramos que la vacuna no es solo un derecho individual , sino un deber colectivo que debe ser atendido sin obstáculos", explica la secretaria de Acción Sindical de USO, Sara García.

Según USO, el mayor problema se da cuando el trabajador no es citado para vacunarse en su centro de salud habitual o en el más cercano a su centro de trabajo, sino en espacios habilitados para la vacunación masiva.

"En ese caso no pueden solicitar un justificante de asistencia y, en ocasiones, están más lejos del lugar de trabajo, con lo que se requiere un tiempo adicional para el traslado", explica García.

Para algunos abogados laboralistas la vacunación para la covid es una ausencia justificada y no se tiene por qué obligar a recuperar ese tiempo. “Se puede considerar una obligación de carácter público. Aunque no haya una norma que diga que es obligatorio, se trataría de un bien público”, defiende José Antonio González. Este socio del Colectivo de Ronda estima que “la vacunación la están haciendo los servicios públicos de salud, es una vista médica programada y por tanto uno no se puede presentar cuando quiera”.