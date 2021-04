Tres crónicas de trabajadores que ya salieron del sector bancario con más de 55 años

Pero en su caso particular, la vida le ha cambiado por completo y la resume así: “Estoy muy feliz. Te das cuenta del valor del tiempo. La felicidad no es hacer muchas cosas, sino apreciar las que haces ”. Domingo se siente un privilegiado porque ha accedido a la prejubilación en unas condiciones muy favorables que no se dan en muchos otros sectores. A los mayores de 55 años, se les pagó una prima, el 57% del salario hasta los 63 años, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social.

Este madrileño se licenció en Historia del Arte, pero empezó a trabajar para un banco extranjero gracias a su dominio del alemán. Con los años acabó escalando posiciones hasta alcanzar puestos directivos. Ahora ha vuelto a sus orígenes. “Este año me he matriculado en un grado de arte y me he apuntado a una asociación para hacer de guía a niños y a gente mayor en los museos”.