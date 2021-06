El Supremo rectifica su doctrina y los interinos del sector público serán indefinidos no fijos cuando lleven tres años

Los interinos del sector público que lleven contratados más de tres años sin que se haya resuelto el proceso de selección pasarán a ser trabajadores indefinidos no fijos. Así lo acaba de decidir la la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (TS). El Supremo aplica la reciente doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En un fallo conocido este lunes del que todavía no se ha facilitado la sentencia, el alto tribunal explica que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias sobre paralización de ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica incremento presupuestario.