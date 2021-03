Un año de teletrabajo: la gran oportunidad de la España vaciada

“Yo tenía claro que un segundo confinamiento no lo quería pasar en Madrid, y me vine en octubre. La casa donde vivo ahora es el doble de grande que la que tenía y pago la mitad”, explica Aizpun. “No fue algo traumático, porque no tuve que dejar mi puesto. Yo aquí estoy a gusto y además puedo seguir desarrollando mi trabajo”. Eso sí, este hombre tenía claro que quería estar relativamente cerca de una gran ciudad. “Tenía que cumplir con la regla de las dos horas y tener una capital de provincia cerca, por aquello de los servicios”. Covarrubias está a 200 km de Madrid y a apenas 50 km de Burgos. “Estoy sin fecha de vuelta”, concluye Aizpun.