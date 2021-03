"El teletrabajo funciona pero la gente se siente más sola": los expertos hacen balance de un año en remoto

Mireia Las Heras (MH): No lo estaba. Prueba de ello es que muy pocas personas lo estaban haciendo. Las empresas no tenían protocolos, no estaban preparadas en ciberseguridad, no tenían planes de cómo iban a afrontar esas personas el trabajo en remoto, cómo proveerles de los recursos necesarios. Pero hemos demostrado que tenemos la capacidad y la voluntad de superación. Hemos afrontado esta situación con éxito y con dolor.