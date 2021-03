Un año de teletrabajo: sol, playa y trabajo en remoto, el nómada digital se instala en España

Un hotel de Canarias roza el 100%: el perfil del cliente, europeo entre 40 y 50 años y que trabaja en remoto

"En Alemania los inviernos son duros, en Málaga son fantásticos", explica una española que emigró hace 25 años y ahora trabaja en remoto en nuestro país

“Este es un valle con una orografía complicada, hasta hace poco la gente iba con mulas. La naturaleza es lo que más me tira. Aquí estoy durmiendo súper bien y en el trabajo me concentro más. Los contrastes son tan grandes que me encantan”, cuenta al otro lado del teléfono Megan (nombre ficticio porque prefiere mantener el anonimato). Esta mujer, emigrante española, vive en Alemania desde hace 25 años. Sus tres hijos nacieron allí, “aunque hablan bien español”, aclara. Ahora puede pasar largas temporadas en nuestro país gracias al teletrabajo. Por eso se ha instalado en Jubrique (Málaga), donde se compró una casa hace ya 15 años, a apenas 30 kilómetros de la Costa del Sol.

Justo cuando se cumple un año desde que la pandemia obligó a millones de empleados a trabajar en remoto, muchos se han convertido en nómadas digitales. Esto es, se trasladan a otros países o ciudades y pueden seguir trabajando gracias a internet. Y España se ha convertido en destino favorito, por su clima.

“En mi empresa nos dijeron que podíamos trabajar en otra residencia que no fuera nuestra vivienda habitual. En Alemania los inviernos son duros, pero en Málaga es fantástico, aunque aquí donde estoy no para de llover”, asegura esta mujer con cierta entonación alemana después tantos años viviendo fuera.

“El teletrabajo nos ha dado la libertad que no teníamos y sobre todo la digitalización. Hasta justo antes de la pandemia solo trabajábamos con papel en mi empresa, pero en cuestión de un mes todo cambió”, explica Megan.

En noviembre se instaló en Málaga, volvió a Alemania para navidades y ahora ha regresado de nuevo a España. Espera quedarse varios meses. Este último viaje de vuelta lo hizo en coche, porque necesitaba traerse documentos y cosas de trabajo. Ha venido sola, sin hijos y sin marido, porque su esposo no puede teletrabajar.

“Llevo viniendo a mi país a cuentagotas desde hace 25 años. Ahora puedo disfrutar de una temporada larga y aquí tengo más espacio y libertad”, defiende Megan.

Sus pasos los han seguido muchos otros ciudadanos, especialmente de países europeos. El sector hotelero ha visto toda una oportunidad en los nómadas digitales y ha empezado a mover ficha, lanzando ofertas que buscan atraer a los teletrabajadores y que permitan compensar, mínimamente, la caída de turistas por la pandemia. Canarias lleva la delantera en este punto.

Tenerife puso en marcha hace unos meses la plataforma ‘Why Tenerife?’, que busca atraer inversión. Dentro de esa plataforma se ha puesto en marcha la iniciativa Work&Play que orienta a los teletrabajadores que llegan a la isla y les ofrecen posibilidades de alojamiento y servicios. Además se le da la opción de una tarjeta con descuentos en restaurantes así como asesores fiscales, ocio y coworking.

En esa isla se instaló Alejandro del Carpio el pasado mes de julio. “Estoy a cinco minutos de la playa, hace un par de horas me he bajado a comer aquí y como no hay bandera roja me he dado un baño”, cuenta este peruano, de 28 años. Este joven hizo un máster en Barcelona y en 2019 empezó a trabajar para una empresa francesa. Tras la primera ola, y gracias al teletrabajo decidió hacer las maletas y trasladarse. “Vi que aquí la incidencia del virus estaba mejor, sabía que en Tenerife había una mezcla latina y de naturaleza que me gusta mucho, por eso me decidí por este lugar”.

En los últimos meses se ha comprado una moto y se ha cruzado la isla. “Estás a 23 grados, pero te subes al Teide y bajas a 7 grados. Ese contraste me llama mucho la atención”, asegura. Una nueva experiencia gracias al teletrabajo. “Prefiero tener la libertad de decidir, no me gustaría que me obligaran a volver a la oficina. En algún momento me gustaría salir de España e irme a Alemania, por ejemplo”.

Aunque sorprenda, varios hoteles de Canarias han colgado el cartel de completo en estos últimos meses: sus clientes de ahora combinan el ordenador con un baño en la piscina y un rato de sol en la hamaca.

Coral Hotel, con varios alojamientos en las isla, ha lanzado descuentos de hasta el 20% para quienes instalarse más de 20 días. Hasta el 10% de sus actuales huéspedes trabajan en remoto. "Es normal verles en el hall o en la piscina con sus ordenadores, en las habitaciones no quieren estar", asegura una portavoz. El perfil de los usuarios, europeos que buscan el buen clima.

En el hotel Playa del Sol en la Playa del Inglés (Gran Canaria) el nómada digital es su principal cliente, el artífice de una ocupación del 98 % en febrero y una previsión similar para marzo en un complejo con 140 habitaciones.

Además de la comodidad que ofrece el hotel, adaptado a las necesidades de estos nómadas, se ha creado "una comunidad, un grupo" en el que actúan como vecinos y realizan actividades. El cliente principal es europeo, de entre 40 y 50 años, con trabajos en el ámbito de la tecnología de la información, creatividad, diseño o informática.

Han mejorado las instalaciones, con una mejor señal wifi y áreas de trabajo, y ya trabajan en un servicio de comida para que el nómada no tenga que preocuparse ni de cocinar.

El atractivo de España para vivir es innegable y el trabajo en remoto ha facilitado la llegada de esos teletrabajadores. Valencia ha sido elegida recientemente como la mejor ciudad del mundo para vivir, según una encuesta de InterNacions que ha preguntado a 15.000 inmigrantes de todo el globo cuál es el mejor y el peor lugar para mudarse.

Los encuestados han tenido en cuenta la asistencia sanitaria, las opciones de ocio, el buen clima y el coste de la vivienda, entre otros. En ese ranking, aparecen otras tres ciudades españolas entre los 10 primeros puestos: Alicante, Málaga y Madrid.

Cuidado con las obligaciones fiscales

La legislación marca que una persona no puede vivir en otro país más de 183 días al año sin haberlo comunicado al fisco, en caso contrario Hacienda puede iniciar una investigación que acabe en sanción. En los últimos meses, los despachos de abogados aseguran que las consultas legales de teletrabajadores que han cambiado de país han aumentado. Y se refieren tanto a ciudadanos españoles como extranjeros que se han venido aquí.

“Sí, se han disparado. Aquí en España por ejemplo se ha hecho un decreto para regular el teletrabajo en España pero no da respuesta a la parte internacional: la normativa en caso de que uno trabaje en remoto desde otro país”, explica Luis Alcaraz. Este abogado del equipo de inmigración de Sagardoy es rotundo: “no está bien regulado”.

Tanto un empleado como una empresa deberían comunicar a Hacienda el cambio de residencia de un empleado en caso de teletrabajo, aunque ni la normativa europea ni la internacional están unificadas, así que antes de hacer las maletas habría que mirar bien la normativa del país en cuestión para no encontrarse después con sorpresas.