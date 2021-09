Díaz pasa al PSOE la pelota de la subida del SMI: "Tienen que dar su posición de manera clara"

“Yo he sido muy clara. Llevo desde diciembre diciendo que hay que subirlo. Somos de los pocos países en el seno de la UE que no lo vemos revalorizado. Hemos perdido meses muy valiosos para personas que necesitan de esas rentas que nos parecen pequeñas”, ha defendido Díaz esta tarde en un acto en Valencia.

Millón y medio de trabajadores están pendientes de esta revalorización a la que la patronal no quiere sumarse. Desde el inicio de la negociación, los empresarios han rechazado que fuera el momento adecuado para subir el salario mínimo. Una posición que ha afeado la ministra de Trabajo. “Conocen ya la vocación de la patronal: entró en una negociación con una propuesta de subida cero euros y salió con cero euros. Eso no es negociar. Creo que hay condiciones para sacar un acuerdo del SMI de la mano de los sindicatos. Sé muy bien donde puede estar ese acuerdo”. Lo sabe pero la decisión parece que no depende tanto de ella, sino de la parte del PSOE del Gobierno.