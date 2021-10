Yolanda Díaz insta a su Gobierno a que “delimite el contenido de la reforma laboral”

"Observo que se reabre y he instado en el seno del Gobierno para delimitar el contenido de la reforma laboral", ha avanzado Díaz.

Dos veces. Una en diciembre de 2020 y otra antes de enviar los planes de recuperación a Bruselas. Hasta en dos ocasiones el Gobierno ha debatido qué quería hacer con la reforma laboral, según la ministra de Trabajo. "Este no es un debate metodológico" , ha zanjado al ser preguntada por las diferencias en el seno del Gobierno de coalición. Hasta en tres ocasiones ha repetido esta idea sobre la metodología. "El debate es sobre los contenidos", ha asegurado.

A pesar del enfrentamiento y del intento de reconducir la situación que el lunes no se consiguió, Díaz ha declarado que "no hay líneas rojas" y que ella "no se levantará de la mesa". Los agentes sociales, ha explicado, llevan desde el pasado 17 de marzo reuniéndose todos los miércoles para tratar estas cuestiones. "Lo hacemos con mucho rigor y en el seno de la mesa de diálogo social. Lo más importante es que exista ese diálogo".