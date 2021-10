Díaz reivindica al Nobel de Economía por su estudio sobre el impacto del salario mínimo (y se le echan encima)

En septiembre de 1994 se publicó una investigación que causó revuelo en el mundo de la economía. Dos profesores se atrevieron a comprobar una teoría hasta entonces incontestable: ¿realmente subir el salario mínimo reduce siempre el empleo? Los autores se llamaban Alan B. Krueger y David Card. Al segundo le han otorgado este lunes el Nobel de Economía, junto a Joshua Angrist y Guido Imbens. (A Krueger no habría sido posible porque falleció hace dos años y en los Nobel no existe premio post mortem).

El famoso estudio lo que hizo fue comparar la subida del salario mínimo de Nueva Jersey (en EEUU esta regulación varía entre estados), con la de Pensilvania (donde no subió). Y para eso utilizaron datos del sector de trabajadores de comida rápida. La sorprendente conclusión de Krueger y Card fue que no había un gran efecto negativo en el empleo tras la subida del SMI. La teoría no contemplaba esta posibilidad y esta investigación se convirtió en una de las referencias sobre la cuestión y ha sido versioneada desde entonces para evaluar los efectos de salario mínimo.