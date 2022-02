Diaz sobre la reforma laboral: "Lo que ha construido el acuerdo social, lo destruye la política"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo asegura que "ha pasado página" tras la votación de convalidación de la norma

"Si no llega a salir, tendría que ser coherente con lo que hago en participación en el Gobierno de España", ha señalado Díaz

Asegura que PNV y ERE tendrán que explicar porqué decidieron votar no, cuando sabían que la convalidación no estaba asegurada

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social se ha mostrado muy crítica este lunes con los socios del Gobierno que decidieron no apoyar la convalidación de la reforma laboral la pasada semana en el Congreso.

"Lo que no se puede se jugar con la vida de la gente. Tendrán que explicar aquellos que decían que no corría peligro la norma. lo que ha pasado cuando decidieron votar que no", ha asegurado Yolanda Díaz sobre la votación en la que el Gobierno consiguió sacar adelante la convalidación del Real Decreto Ley con el voto por error de un diputado del Partido Popular.

"Con las cosas de comer no se juega. La opción era la que era, sabíamos que no daban los números. Cuando negocié creían que no corría peligro, pero no se puede hacer depender una votación tan complicada de una negociación con dos diputados de UPN", ha señalado la ministra de Trabajo. "Aprendizaje colectivo", ha sentenciado.

"Un auténtico vodevil"

La responsable de la reforma laboral se ha referido a la votación del pasado jueves en el hemiciclo como "un auténtico vodevil" y ha asegurado que el hecho de que los partidos de la oposición "sigan gritando" en contra de la nueva norma es lo más relevante.

"Es muy duro ver que dirigentes políticos se alegaran de la caída de una norma que favorece a los trabajadores. Tendrán que responder frente a su electorado", ha asegurado Diaz en la rueda de prensa posterior a la reunión con los agentes sociales en la que se ha abordado la subida del SMI hasta los 996 euros.

Respecto a la posibilidad de haber presentado su dimisión en el caso de no haber logrado la convalidación de la reforma la ministra ha asegurado que habría sido coherente. "He pasado página. Hay que hacer pedagogía y buena política. Desde luego, si la norma no llega a salir, tendría que ser coherente con lo que hago en participación en el Gobierno de España. Es lo que me han enseñado".