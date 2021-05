El abogado que pleitea contra Amazon: “Hay empresas que llevan años con hasta dos millones de euros retenidos”

Según Aguilera, son muchas las empresas españolas que han denunciado en los últimos meses las presuntas prácticas abusivas de la multinacional tecnológica. Grandes compañías y, también, pequeños empresarios que dicen sentirse asfixiados por el dinero que Amazon les debe. “No hay una semana que no nos llame alguna empresa. Unos por 3.000 euros, otros 100.000... Y tengo un cliente que les reclama dos millones de euros. Imagínate lo que es eso. Dos millones de euros de deuda ”, recalca Juan Luis Aguilera a NIUS.

“Son muchos los clientes que nos llaman y nos cuentan que tienen el mismo problema que Daniel: que Amazon les ha bloqueado la cuenta como vendedores , les ha retenido el dinero y les está sometiendo a una revisión porque alguien, no se sabe dónde, ha puesto una reclamación sobre uno de sus productos”, sostiene este abogado.

Tras esta situación comienza la lucha de esos empresarios por contactar con Amazon. Pero, según dicen, no es sencillo. Muchos sienten que hablan contra una pared. “Se encuentran con que no hay una persona física con la que hablar y que muchos de los correos que les devuelven son automatizados. En ese proceso obligan a los empresarios a mostrar la identidad de sus proveedoras y todas las facturas que tienen. Muchos de mis clientes piensan que es una técnica que Amazon utiliza para conocer los secretos de su empresa para, después, poder contactar ellos directamente con los fabricantes”, explica Aguilera.

Empresas que llevan años con el dinero bloqueado

“Cuando una empresa empieza a trabajar con Amazon lo primero que detecta es que su facturación aumenta, su negocio sube. Muchas contratan más personal y amplían sus instalaciones para hacer frente a esa nueva situación”, relata Aguilera. “Pero el problema llega cuando se produce ese bloqueo. De repente, se encuentran con que no pueden vender, con que no te devuelven un dinero y con que los gastos financieros siguen ahí”.

Alrededor de medio centenar de empresas que tienen problemas con Amazon han depositado, en este último año, su confianza en este despacho. Algunos de los casos se han resuelto con éxito por vía extrajudicial . “A Amazon no le conviene tener una mala publicidad y cuando las cosas se ponen serias da un paso atrás y paga”, defiende. Pero, en otros casos, el conflicto ha tenido que llegar a los juzgados.

Demandas que reclaman desde 9.000 hasta dos millones de euros

La demanda más pequeña que prepara este bufete reclama unos 9.000 euros a Amazon. La más grande, alrededor de dos millones de euros. Una de las que ya ha llegado a los juzgados es la de Megasur. Este mayorista proveedor y distribuidor de productos informáticos reclama a Amazon casi medio millón de euros. “No todos los problemas que alegan las empresas se deben únicamente a bloqueos de dinero. Hay cantidades que se cobran por conceptos que los clientes dicen no haber contratado, ventas que se han hecho y no se abonan, deducciones por transportes que no se corresponden… Todas las ventajas que Amazon da a sus consumidores las acaban pagando los empresarios”, defiende.