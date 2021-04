No te vacunarán en el trabajo: las mutuas servirán de refuerzo a la sanidad pública

Ayuso quería atribuirse el mérito de algo que acaba de anunciar José Luis Escrivá: el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había hecho público un acuerdo con la patronal CEOE para que mutuas y empresas colaboren en la vacunación . El acuerdo llevaba tiempo negociándose. Además la propuesta de la candidata del PP iba más allá: Ayuso también era partidaria de que las empresas compraran y administraran las vacunas, y eso no ha cambiado: el Gobierno sigue siendo el único que las compra y las distribuye.

Pero ¿qué supone que las mutuas entren en la vacunación? ¿Significa que me podrán vacunar en mi puesto de trabajo? No. Por lo que se sabe hasta ahora los enfermeros de las mutuas se podrán a disposición de la sanidad pública para colaborar en la vacunación general. Así que, al menos de momento, no inocularán a los empleados en su lugar de trabajo.