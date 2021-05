Amazon recluta a medio centenar de militares en España para puestos clave

Sí, la multinacional de comercio electrónico, la todopoderosa Amazon, lleva casi cinco años "reclutando" militares por toda Europa. No lo ocultan, al contrario. Sus anuncios se pueden ver en su página y en las principales plataformas de empleo tipo Linkedin. El programa se llama "Militar Hiring" , y comenzó en 2017.

Sueldo y carrera como atractivos

J.M. es uno de esos militares que han levado anclas y dado el salto al sector privado. Apenas hace un mes que ha cambiado su puesto de oficial por otro distinto en la multinacional estadounidense. "Yo estaba muy a gusto en las Fuerzas Armadas, pero la oportunidad era buena", afirma a NIUS. J.M. es discreto hasta la saciedad. La costumbre. No desvela mucho de su nuevo cometido ni mucho menos su sueldo. Pero lo cierto es que el salario de estos puestos oscila entre los 50.000 y los 200.000 euros netos al año, algo con lo que el sector público no puede competir .

Es la logística, amigo

Porque imaginen lo que supone transportar millones de dosis de vacunas anticovid-19 por todas las comunidades, sin romper la cadena de frío. O traer dos enormes máquinas para fabricar mascarillas desde China hasta el País Vasco en plena pandemia. Sumado a la experiencia para desplazar a cientos de soldados y toneladas de material militar a zonas como Líbano o Afganistan. "Miramos el milímetro. No fletamos trailers para llevar una bolsa de deporte", bromea el Teniente coronel Leal.

Y eso Amazon lo sabe y pone sus ojos en ellos. Milímetro a milímetro puede terminar ahorrando millones de euros al año. La compañía insiste en que "no buscamos personas de una unidad particular. Buscamos personas con talento y de todas las ramas de las fuerzas armadas".

Cambio a los 40

Además muchas de estas ofertas de empleo llegan en mitad de la vida laboral, en torno a los 40 años. Cuando algunos están a punto de acabar su contrato con el Ejército, o su marcha no penaliza porque ya han pasado los 10 años de permanencia, tras salir de las academias militares.

Amazon es consciente de que "este tipo de perfiles suelen tener problemas para encontrar una carrera profesional satisfactoria una vez que abandonan la carrera militar". Aunque el problema lo suelen no tanto los oficiles como los militares no cualificados cuyo contrato se extingue al llegar a los 45 años. Y estos puestos que ofrece Amazon no suelen ir destinados a ese perfil.