Ascenso y caída de Elizabeth Holmes, la empresaria que estafó a Silicon Valley y se enfrenta a 20 años de cárcel

Con voz grave e impostada, Holmes le vendió al auditorio las bonanzas de una tecnología revolucionaria. La de un sistema de análisis clínicos que ya no requería de costosas pruebas de laboratorio , ni de abundantes extracciones de sangre. Bastaba un pinchazo, una gota . Era barato, seguro, efectivo y al alcance de todo el mundo. Ella y su empresa, Theranos , aseguraba: lo habían hecho realidad.

Holmes se sabía el discurso. Lo llevaba repitiendo casi una década. Habló de la tragedia que supone que la principal causa de bancarrota de las familias estadounidenses sean las facturas médicas. Incluso apeló a la empatía contando la historia de su tío, fallecido por un cáncer que no fue detectado a tiempo. Su empresa podía acabar con ese drama y hacer dinero en el proceso... y Silicon Valley se lo había tragado hasta el fondo .

Apenas un año después, en 2015, una serie de artículos en 'The Wall Street Journal' denunciaron que su tecnología no existía y que los análisis de sus 'máquinas prodigiosas' no eran capaces de hacer lo que se prometía.