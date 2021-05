La Audiencia de Madrid permite a Ángel Ron cobrar su prejubilación de 12,8 millones

El ex presidente del Banco Popular Ángel Ron podrá cobrar su compensación por prejubilación, que asciende a unos 12,8 millones de euros, según ha dictaminado la Audiencia Provincial de Madrid, que ha enmendado en este punto la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 47 que le condenó a devolver al Banco Santander lo percibido de la misma y otras cantidades cobradas tras su cese por unos 230.000 euros.

Sin embargo, matizan que esas mismas cláusulas no son aplicables a la compensación por prejubilación por cuanto no tiene la naturaleza de retribución variable. Para ello, se basan en el propio contrato de Ron, que distingue ambas cosas: en el Protocolo de Extinción, donde se hace "expresamente" dicha distinción, y en una carta dirigida por el Banco Central Europeo a la entidad financiera, que indica asimismo que esta pensión no es una remuneración variable.