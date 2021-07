Ben & Jerry’s dejará de vender helados en los territorios ocupados por Israel en Palestina

La compañía ha querido incidir que no se trata de boicotear a Israel en su conjunto puesto que de donde se retiran es de Cisjordania. Pero es un gesto que ya ha ofendido a los israelíes, que ya han instado a no consumir ningún sabor de la marca. “Ahora los israelíes sabemos qué helado NO comprar”, tuiteó el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, el líder de la oposición.