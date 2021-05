Daniel, el dueño de la tienda de informática que venció a Amazon: “No hay que tener miedo a los grandes”

El gigante del comercio online se negaba a devolver a este empresario de Ourense alrededor de 27.000 euros que le pertenecían

La plataforma le bloqueó el dinero y le canceló la cuenta como vendedor tras una acusación que se demostró ser falsa

Tras ponerse en manos de un abogado ha descubierto que hay cientos de empresas españolas en su misma situación

Daniel tiene una tienda de informática en Ourense desde hace 18 años. Tenía algo de experiencia en la venta a través de internet. Pero en 2018 decidió dar un paso más y empezar a comercializar sus productos en Amazon. La idea fue todo un éxito.

En apenas una semana facturó a través del gigante del comercio electrónico unos 27.000 euros. Pero, de pronto, todo se torció. Al tiempo que alcanzaba esa cifra, Amazon se ponía en contacto con él para decirle que ese dinero quedaba inmediatamente bloqueado. “Me han retenido 27.000 euros durante casi dos años”, cuenta Daniel a NIUS.

Amazon congeló de forma repentina sus ingresos y, también, su cuenta como vendedor. La compañía de comercio electrónico alegó que uno de los productos que vendía este empresario era falsificado. Apuntaban directamente al tóner de una impresora. Un artículo que Daniel tenía físicamente en su tienda de Ourense y que, como demostraban sus facturas, era original.

Ahí comenzó la batalla personal de este comerciante de Ourense contra el gigante. “Le envié la documentación que demostraba que ese producto no era falso”, explica Daniel. Sin embargo, hablar con Amazon era como hacerlo contra una pared. Nadie le aclaraba nada, nadie le decía cómo solucionar el problema. “Se limitaban a decirme, por correo electrónico, que habían iniciado una investigación interna, que no podía vender en Amazon y que no iban a devolverme ese dinero”.

Ningún abogado se atrevía a iniciar una causa judicial

Daniel quería buscar justicia. Llamó a muchos bufetes de abogados. “Pero lo que me encontré es que nadie se atrevía a iniciar la causa. No sabían qué hacer”, cuenta. Nadie creía que el pequeño pudiese ganar al grande. “Ya daba el dinero por perdido”, reconoce.

Pero a principios de este año, leyendo un periódico, Daniel descubrió que había un bufete en España, concretamente en Granada y dirigido por el abogado Juan Luis Aguilera, que se había especializado en este tipo de reclamaciones contra Amazon. “Fue lo que me salvó. Los llamé y a la primera entendieron lo que me estaba pasando”, cuenta.

Entonces supo que había cientos de empresas españolas, pequeñas y grandes, con las que la multinacional tiene deudas. Impagos que van desde miles de euros, como es su caso, hasta cantidades bastante más altas. “A algunas le deben 10.000 euros, a otros 50.000 y hay empresas, como el caso de Megasur, también de informática, que les reclama medio millón de euros”, sostiene.

Un simple burofax bastó para recuperar el dinero

Con el asesoramiento de este despacho de abogados, Daniel decidió ir judicialmente contra Amazon. Pero ni siquiera tuvo que llegar a interponer una demanda. Le bastó con el envío de un burofax. “Le dijimos que, si no me devolvían el dinero, íbamos a interponer una demanda por apropiación indebida”, explica. Y el mensaje surtió efecto.

Amazon ha devuelto a Daniel el 95% del dinero que le había retenido. “Me devolvieron unos 25.000 euros, la mayor parte de la deuda, pero aún me deben unos 1.700 euros que, por capricho, no me han querido dar”.