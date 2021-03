Una deuda de 91 céntimos deja a un hostelero gallego sin una ayuda de 7.000 euros

Jacobo Montero, un hostelero gallego, está indignado: le han denegado una ayuda autonómica por una deuda “ridícula” que no sabía ni que existía

Este autónomo tenía dos negocios en A Coruña y uno de ellos no ha podido resistir la crisis: “Era inviable seguir manteniéndolo”, cuenta a NIUS

Jacobo Montero vive sumido en un estado de ansiedad. Es hostelero y hasta marzo del año pasado tenía dos prósperos negocios en la ciudad de A Coruña. Hablamos en pasado porque ahora ya sólo tiene uno. El otro no ha podido resistir a la pandemia. “En estas circunstancias era inviable seguir manteniéndolo”, cuenta a NIUS.

Además de la angustia por la incertidumbre económica, le invade la rabia. La de saber que no ha podido acceder a las ayudas que concede la Xunta a la hostelería por una deuda insignificante, irrisoria. Un adeudo que no llega a lo que vale un refresco en su local. “No me han concedido 7.000 euros de ayuda por tener una deuda de 91 céntimos”, cuenta Jacobo aún incrédulo por lo que le está ocurriendo.

Su situación es desesperada. La tapería que aún mantiene abierta sólo ha podido abrir seis meses en el último año. Pero lo ha hecho con limitaciones de aforo. De hecho, ahora mismo sólo puede servir una mesa en terraza. “Solo puedo despachar a cuatro personas como máximo en el local, las que se pueden sentar en esa única mesa que tengo fuera, y , después, servir a domicilio”, comenta. Los cuatro empleados que le ayudaban con el negocio permanecen en ERTE desde que explotó la pandemia, desde marzo de 2020. “Ahora yo soy el cocinero, el camarero, el que atiende la terraza, los pedidos”, explica.

Una deuda de 2016 que desconocía

Su situación económica es delicada. Las facturas se acumulan: hay que pagar un alquiler, los suministros y los impuestos. Pero los ingresos no alcanzan para hacer frente a todos esos gastos. “Estoy pendiendo de un hilo. Aguanto porque es lo único que me queda. Es lo que sé hacer”, manifiesta este hostelero de 39 años y que lleva desde los 24 trabajando en el sector.

Jacobo asegura que no sabía ni que existía ese “ajuste ridículo” que le ha privado de recibir la ayuda de la administración autonómica. “Me enteré de que debía esos 91 céntimos cuando me la denegaron. Al parecer aparecía en los registros de la Seguridad Social desde el año 2016. Realmente son 68 céntimos de deuda, 14 de recargo y 9 de interés de demora”, puntualiza mientras ojea incrédulo sus papeles. No tiene claro ni a qué se debe. "Me imagino que sería algún despiste de la gestoría", sostiene.

“Obviamente ya la he pagado. Claro que la he pagado”, prosigue. Sin embargo, el haber saldado su deuda no le ha permitido, de momento, obtener la que podría ser la tabla de salvación para su negocio. “He reclamado. Pero el primer recurso tampoco ha dado sus frutos. Me dicen que tendría que ir al contencioso y eso supondría un gasto en abogados. Así que tendré que seguir reclamando y esperar”, comenta.

1.500 euros por seis meses de cierre

Jacobo nunca esperó verse en esta situación. Dice que sufre por sí mismo, pero también por sus empleados. “Tenía unos negocios que no me hacían rico, pero sí funcionaban bien, sobre todo, por la movida del fin de semana. Y ahora me veo así. Tengo a unos empleados a los que quiero mucho, a los que aprecio, pero no puedo recuperarlos porque las cuentas no dan. Y tampoco podría echarlos porque no tengo para indemnizarlos. ¿Cómo voy a gestionar todo esto?”, se pregunta.

A lo largo de este año de continuas aperturas y cierres sólo ha ingresado unos 1.500 euros en ayudas. “Únicamente he recibido tres ingresos de 512 euros mensuales por cese de actividad como autónomo”, puntualiza, a la vez que reclama a las administraciones que asuman su responsabilidad. “Yo he tenido que cerrar porque ellos me han obligado a hacerlo”, sostiene.