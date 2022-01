La empresa que compró Djokovic apuesta por el electromagnetismo y expertos lo comparan con la homeopatía

El número 1 del mundo del tenis se vio obligado a abandonar Australia el domingo después de que el ministro de inmigración del país cancelara su visa tras varios días envuelto en una polémica por no estar vacunado.

El Dr. Darren Saunders, un científico biomédico australiano, al que cita el diario 'The Guardian', asegura que la web de QuantBioRes recuerda a la homeopatía, un tratamiento alternativo y no probado que afirma que las sustancias que causan enfermedades pueden, en dosis pequeñas, tratar a las personas que no se encuentran bien.