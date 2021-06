España sufre 40.000 ciberataques diarios: administraciones y pymes, entre los objetivos más vulnerables

¿Están bien protegidas las webs de entidades públicas?

“Es posible que en la web del CCN no estén recogidas todas las certificaciones de las numerosas Administraciones del Estado, aunque también es cierto que si examinamos las distintas sedes electrónicas cuesta encontrar esta información o directamente no existe, por lo que también es posible que en la práctica muchas Administraciones no estén certificadas” nos dice Samuel Parra, especialista en protección de datos y CEO de la empresa especializada Égida, que nos advierte de otra cuestión :“Estar certificado al ENS es una garantía, importante, eso sí, pero no significa que se tenga una seguridad informática al 100% porque eso no existe; ni en España ni en ningún otro sitio del mundo. Es por este motivo por lo que es perfectamente compatible que una Administración sea víctima de una ataque y que además esté certificada en el ENS. Ahora bien, las Administraciones no certificadas van a ser más vulnerables.”