El Gobierno valora compensar a la industria hasta en un 25% el coste de los derechos de emisión de CO2

No es fácil resolver la situación. Por un lado, estas empresas industriales ven bastante limitada la capacidad de repercutir esta subida de costes a su cliente final, a diferencia de lo que ocurre con las eléctricas que sí lo hacen (y que también están obligadas a comprar CO2 si al generar la luz contaminan). En el sector del azulejo destina el 75% de su producción a la exportación . “Los sectores industriales difícilmente podemos trasladar este coste medioambiental a nuestros clientes puesto que nos dejaría fuera del mercado ya que competimos con otros productores que no tienen estos costes”, explica Alberto Echavarría , secretario general de ASCER.

Y en el precio del CO2 no se puede hacer nada… de momento. El Gobierno considera que en Europa se debería abrir un debate sobre el funcionamiento de este mercado de compra y venta de derechos. “Hay que plantear un debate sobre la liquidez de este mercado y sobre los agentes autorizados a operar en él”, planteaba la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico este miércoles en el Congreso. “La señal del CO2 deber ser lo que siempre quiso ser: un instrumento facilitador del cambio y no una guillotina para los consumidores domésticos e industriales ”.

La fijación del precio de la electricidad es igual para todos los países europeos. Y el sistema no distingue entre kilovatios. Todos se pagan al precio de la central más cara que genera luz en cada franja horaria. Esto tenía sentido cuando las tecnologías para generar electricidad tenían unos costes parecidos, argumentaba Ribera. Pero ya no es así. “No es adecuado porque no permite aprovechar los menores costes de la luz generada con energías más baratas”, sostenía la ministra.