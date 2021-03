Goldman Sachs concede los sábados libres a sus empleados tras las quejas por jornadas de 100 horas

"Tenemos que ayudar a la gente a encontrar el equilibrio en este mundo cada vez más conectado. En este mundo de trabajo en remoto, da la sensación que tenemos que estar conectados las 24 horas del día. Vamos a proveer apoyo y guía. No es fácil, pero estamos trabajando duro para que las condiciones mejoren", indicó Solomon en su mensaje, según una transcripción a la que tuvo acceso el diario The New York Post.

"Había momentos en que no comía, no me duchaba o hacía otra cosa que no fuera trabajar desde la mañana hasta la media noche", indica otro de los testimonios incluido en las 11 páginas del informe.