Un hostelero de Santiago inicia un 'crowdfunding' para salvar su negocio: “Las pérdidas rondan los 30.000 euros”

El bar de Gonzalo se encuentra en un lugar inmejorable. Está en el corazón de Santiago de Compostela (A Coruña), a solo 200 metros de la catedral. En un Año Santo como este, su local debería estar a tope de peregrinos . Sobre todo, de extranjeros. El perfecto inglés de su propietario ayuda. Es un lugar de encuentro para ellos. Pero desde hace meses no hay con quien charlar el idioma. El coronavirus lo ha cambiado todo.

No hay peregrinos. Ni en su local, ni en ningún sitio. “El silencio es absoluto en la ciudad. Las calles, los restaurantes… Todo está desierto. Ahora mismo debería haber colas de cuatro horas para pasar la Puerta Santa y yo la he pasado cinco veces sin esperar ni un minuto”, describe Gonzalo Arias, el dueño del Conga 7, que así es como se llama el bar. La falta de clientela y los continuos cierres hacen tambalear su negocio. “Tengo unos gastos fijos de 2.000 euros al mes, sin contar la mercancía y a pesar de que la casera me ha rebajado la cuota del alquiler”, comenta. En el último año, asegura, diez meses han sido de pérdidas. “Así que te imaginarás como estoy. Esto es insostenible”, añade.